Politico: в ЕС потрясены непониманием Уиткоффа тонкостей украинского конфликта
Европейский союз (ЕС) потрясен непониманием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа всех тонкостей украинского конфликта, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам источника, в ЕС не уверены, что Уиткофф способен точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном. Именно по этой причине европейские лидеры предпочитают общаться с президентом США Дональдом Трампом напрямую и в присутствии большого количества людей.
28 августа Reuters со ссылкой на источник писал, что Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 6 августа нарушил протокол, придя без секретаря госдепартамента. Из-за этого не осталось записи точных предложений российского лидера по урегулированию украинского кризиса.
На следующий день глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опроверг нарушение. Он заявил, что спецпосланник США был с переводчиком госдепартамента и все было четко записано. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщил, что Уиткофф никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили в Кремле.