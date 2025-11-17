Politico: в ЕС потрясены непониманием Уиткоффа тонкостей украинского конфликта

На следующий день глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опроверг нарушение. Он заявил, что спецпосланник США был с переводчиком госдепартамента и все было четко записано. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщил, что Уиткофф никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили в Кремле.