Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ТАСС: Киев вернул тело российского военнослужащего без сердца

Ведомости

Тело российского бойца Евгения Сбоева, погибшего в украинском плену, было возвращено российской стороне в рамках обмена телами, однако у военнослужащего отсутствовало сердце. Об этом ТАСС сообщили представители силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что смерть наступила в результате массивной кровопотери. «Самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез с левой стороны в области сердца, указывающий на извлечение внутреннего органа», – отметил он.

Источник издания пояснил, что личность военного установили по дактилоскопии. Представитель силовых структур жестко раскритиковал действия украинской стороны, заявив, что подобные случаи свидетельствуют о том, что РФ ведет бои с теми, у кого «от человеческого не осталось ничего от слова совсем».

В последний раз об обмене телами погибших сообщалось 23 октября: Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военнослужащих и получила 31 тело российских военных. А 2 октября РФ и Украина обменялись пленными бойцами по формуле 185 на 185.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её