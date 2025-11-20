ТАСС: Киев вернул тело российского военнослужащего без сердца
Тело российского бойца Евгения Сбоева, погибшего в украинском плену, было возвращено российской стороне в рамках обмена телами, однако у военнослужащего отсутствовало сердце. Об этом ТАСС сообщили представители силовых структур.
Собеседник агентства уточнил, что смерть наступила в результате массивной кровопотери. «Самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез с левой стороны в области сердца, указывающий на извлечение внутреннего органа», – отметил он.
Источник издания пояснил, что личность военного установили по дактилоскопии. Представитель силовых структур жестко раскритиковал действия украинской стороны, заявив, что подобные случаи свидетельствуют о том, что РФ ведет бои с теми, у кого «от человеческого не осталось ничего от слова совсем».
В последний раз об обмене телами погибших сообщалось 23 октября: Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военнослужащих и получила 31 тело российских военных. А 2 октября РФ и Украина обменялись пленными бойцами по формуле 185 на 185.