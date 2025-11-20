Посольство Японии опровергло запрет на пролет российских самолетов
Япония не запрещала российским авиакомпаниям осуществлять рейсы над территорией страны, однако есть факторы, из-за которых сложно прогнозировать сроки возобновления рейсов, сообщили «РИА Новости» в посольстве Японии.
«Ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно. При этом правительство Японии не вводило антироссийских санкций, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через воздушное пространство Японии», – подчеркнули в дипмиссии.
18 ноября российское посольство отмечало, что среди основных авиаперевозчиков Японии и других местных компаний существует запрос на восстановление авиасообщения с Россией. Тогда также в дипмиссии РФ сообщали, что авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) терпят убытки на фоне антироссийской политики японского правительства. Им приходится строить маршруты полетов в обход российского неба, из-за чего дорожают перелеты, растет время в пути и изнашивается авиатехника.
13 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу говорил, что только спустя годы могут восстановиться полноценно отношения РФ и Японии. При этом необходимо, чтобы в Токио пересмотрели свою политику в отношении Москвы на деле, а не на словах.