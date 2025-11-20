Посольство Японии опровергло запрет на пролет российских самолетов

18 ноября российское посольство отмечало, что среди основных авиаперевозчиков Японии и других местных компаний существует запрос на восстановление авиасообщения с Россией. Тогда также в дипмиссии РФ сообщали, что авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) терпят убытки на фоне антироссийской политики японского правительства. Им приходится строить маршруты полетов в обход российского неба, из-за чего дорожают перелеты, растет время в пути и изнашивается авиатехника.