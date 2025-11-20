Газета
МВД Венесуэлы опровергло сообщение о желании Мадуро уйти с поста

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию, согласно которой президент страны Николас Мадуро якобы выразил американской стороне готовность уйти в отставку через два года. Его слова передает агентство EFE.

По словам Кабельо, сообщения о переговорах по политическим изменениям в стране являются ложными.

The New York Times 19 ноября писала, что администрация президента США Дональда Трампа возобновила закулисные переговоры с правительством Мадуро. По данным газеты, последний предлагал отложить свое отстранение от власти на несколько лет, но Белый дом его отверг.

Трамп санкционировал планы ЦРУ по тайным операциям в Венесуэле

По данным NYT, в ходе неофициальных переговоров Мадуро дал понять, что готов предоставить американским энергетическим компаниям доступ к нефти на территории Венесуэлы. «Несмотря на очевидный тупик, закулисные переговоры показывают, что дипломатическое решение все еще возможно», – говорится в материале.

17 ноября Трамп заявил, что Венесуэла хочет переговоров и, возможно, США пойдут на этот диалог. Reuters писало, что Мадуро «сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне».

