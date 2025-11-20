Польша до конца 2025 года заплатит $100 млн за поставки оружия США Киеву
Польша до конца 2025 г. направит еще $100 млн на закупки американских вооружений и их поставки на Украину, сообщил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский перед заседанием с коллегами из стран ЕС, передает ТАСС.
«Я также собираюсь еще до конца года перечислить из бюджета МИДа $100 млн на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, из средств которой мы закупаем американское оружие», – отметил Сикорский.
9 ноября портал Axios писал, что из-за приостановки работы правительства США (шатдауна) в процессе экспорта оружия союзникам по НАТО и Украине появились задержки. По данным издания, такие последствия отразились на поставках реактивных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS и систем ПРО Aegis. Кроме того, задерживались ракеты AMRAAM в направлении Дании, Хорватии и Польши.
В середине октября Сикорский говорил, что Украина готова участвовать в военных действиях еще три года, поэтому к этому сроку нужно готовить и страны ЕС. Он подчеркивал, что для защиты Европы следует поставить Украине больше боеприпасов: средств ПВО, оружия малой и средней дальности.