Польша до конца 2025 года заплатит $100 млн за поставки оружия США Киеву

В середине октября Сикорский говорил, что Украина готова участвовать в военных действиях еще три года, поэтому к этому сроку нужно готовить и страны ЕС. Он подчеркивал, что для защиты Европы следует поставить Украине больше боеприпасов: средств ПВО, оружия малой и средней дальности.