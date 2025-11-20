Газета
Главная / Политика /

Лукашенко рассказал о планируемой встрече с американцами в декабре

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что рассчитывает провести переговоры с американскими партнерами в декабре. Его слова передает «БелТА».

По словам Лукашенко, конец года обещает быть «очень сложным и тяжелым», в том числе из-за насыщенного графика зарубежных поездок. Президент отметил, что у него намечена крупная командировка в страны Южного полушария – от Мьянмы до Омана и Алжира. Кроме того, он планирует принять участие в саммите ОДКБ в Киргизии.

«Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся», – заявил он.

Лукашенко поручил своей администрации подготовить расписание таким образом, чтобы он понимал, «где нужен, где не нужен и что можно сделать» на каждой из предстоящих встреч.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заключить с Вашингтоном «большую сделку» и сейчас находится в ожидании предложений. Лидер государства пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

9 ноября Трамп выдвинул заместителя спецпосланника президента США по Украине, юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии.

