Лукашенко рассказал о планируемой встрече с американцами в декабре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что рассчитывает провести переговоры с американскими партнерами в декабре. Его слова передает «БелТА».
По словам Лукашенко, конец года обещает быть «очень сложным и тяжелым», в том числе из-за насыщенного графика зарубежных поездок. Президент отметил, что у него намечена крупная командировка в страны Южного полушария – от Мьянмы до Омана и Алжира. Кроме того, он планирует принять участие в саммите ОДКБ в Киргизии.
«Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся», – заявил он.
Лукашенко поручил своей администрации подготовить расписание таким образом, чтобы он понимал, «где нужен, где не нужен и что можно сделать» на каждой из предстоящих встреч.
14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заключить с Вашингтоном «большую сделку» и сейчас находится в ожидании предложений. Лидер государства пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе.
9 ноября Трамп выдвинул заместителя спецпосланника президента США по Украине, юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии.