Лукашенко рассказал о планируемой встрече с американцами в декабре

По словам Лукашенко, конец года обещает быть «очень сложным и тяжелым», в том числе из-за насыщенного графика зарубежных поездок. Президент отметил, что у него намечена крупная командировка в страны Южного полушария – от Мьянмы до Омана и Алжира. Кроме того, он планирует принять участие в саммите ОДКБ в Киргизии.