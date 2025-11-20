Песков назвал любое время подходящим для мирного урегулирования

Днем ранее СМИ писали о подготовке нового плана урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Axios сообщал, что администрация Трампа тайно консультировалась по этому поводу с Россией. Кремль отверг заявления о разработке плана. Песков говорил, что речь идет о договоренностях, которые были достигнуты в Анкоридже в августе.