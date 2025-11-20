Газета
Главная / Политика /

Песков назвал любое время подходящим для мирного урегулирования

Ведомости

Россия продолжает оставаться открытой для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Любое время – лучшее для мирного урегулирования. Для урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, урегулирование должно привести к ликвидации первопричин конфликта.

Рубио: США продолжают разработку плана по завершению конфликта на Украине

Политика / Международные отношения

20 ноября NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил план по завершению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов и разработан совместно представителями России, США и Украины.

Источник телеканала уточнил, что план предусматривает обеспечение гарантий безопасности для Москвы и Киева, необходимых для «обеспечения прочного мира». При этом он не назвал конкретные детали документа. По словам собеседника, план еще обсуждается с ключевыми участниками процесса.

Днем ранее СМИ писали о подготовке нового плана урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Axios сообщал, что администрация Трампа тайно консультировалась по этому поводу с Россией. Кремль отверг заявления о разработке плана. Песков говорил, что речь идет о договоренностях, которые были достигнуты в Анкоридже в августе.

