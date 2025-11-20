Песков сообщил об отсутствии в графике Путина встречи с американскими генералами
У президента РФ Владимира Путина в графике не стоят переговоры с министром армии США Дэном Дрисколлом и главой начштаба американской армии Рэнди Джорджем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, ничего не появилось», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. После уточнения о том, планируется ли визит указанных представителей США в Москву, Песков добавил: «Мне об этом ничего не известно, я первый раз об этом слышу».
19 ноября пресс-секретарь российского лидера уже говорил, что в планах Москвы нет встречи Путина с Дрисколлом после того, как он завершит визит на Украину. Он вместе с Джорджем прибыл в Киев в тот же день для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.
The Wall Street Journal сообщала, что американский министр прилетел на Украину, чтобы оценить обстановку на месте. По данным газеты, он планирует передать информацию, полученную во время встреч с официальными лицами Украины, в Белый дом для формирования дальнейшей политики.