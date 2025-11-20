Песков сообщил об отсутствии в графике Путина встречи с американскими генералами

19 ноября пресс-секретарь российского лидера уже говорил, что в планах Москвы нет встречи Путина с Дрисколлом после того, как он завершит визит на Украину. Он вместе с Джорджем прибыл в Киев в тот же день для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.