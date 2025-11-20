Вучич: Украина показала, что геополитика становится геобизнесом
Украина стала примером того, как геополитика сейчас превращается в геобизнес, так как на Западе обсуждают поставки оружия и военной техники Украине за счет изъятых замороженных российских активов, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Видите, как это идет с Украиной – окей, мы вам поможем, но купите наши Gripen, наши Rafale, а так как знаем, что у вас нет денег, это возьмете из тех резервов, которые мы отнимем у русских из этих 200 с лишним млрд, которые находятся в Европе, и этим заплатите», – объяснил сербский лидер (цитата по «РИА Новости»).
20 ноября глава МИД Венгрии Петр Сийярто говорил, что в европейских странах наблюдается «военный психоз». Он подчеркнул, что государства продолжают считать необходимым финансирование Украины. По словам министра, Украина в 2025 г. требует поставки в рамках военной помощи от ЕС еще на 60 млрд евро.
В этот же день глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал будущую зиму самой тяжелой для Киева. Он отметил, что ФРГ намерена и в дальнейшем поддерживать Украину. Вадефуль уточнил, что в 2026 г. Берлин нарастит на 3 млрд евро объем помощи республике. В общей сложности он будет равен 12 млрд евро.