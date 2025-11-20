Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Захарова назвала аферой соглашение Зеленского и Макрона о поставках вооружений

Ведомости

Соглашение президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона о военных поставках в Киев являются крупнейшей аферой современности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», – подчеркнула дипломат.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что положение Украины в зоне спецоперации не изменится даже при наличии поставок французских истребителей Rafale, о которых договорились Зеленский и Макрон. Представитель Кремля отметил, что Франция продолжает вооружать Киев, однако «никоим образом не способствует делу мира».

По словам Зеленского, Украина хочет закупить у Франции 100 истребителей Rafale для ВСУ. 17 ноября Макрон заявил, что надеется на завершение кризиса на Украине до 2027 г. Он считает, что западные санкции в отношении нефтяных компаний РФ оказали серьезное давление на Москву.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её