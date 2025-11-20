Захарова назвала аферой соглашение Зеленского и Макрона о поставках вооружений

«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», – подчеркнула дипломат.