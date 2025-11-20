Захарова назвала аферой соглашение Зеленского и Макрона о поставках вооружений
Соглашение президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона о военных поставках в Киев являются крупнейшей аферой современности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», – подчеркнула дипломат.
18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что положение Украины в зоне спецоперации не изменится даже при наличии поставок французских истребителей Rafale, о которых договорились Зеленский и Макрон. Представитель Кремля отметил, что Франция продолжает вооружать Киев, однако «никоим образом не способствует делу мира».
По словам Зеленского, Украина хочет закупить у Франции 100 истребителей Rafale для ВСУ. 17 ноября Макрон заявил, что надеется на завершение кризиса на Украине до 2027 г. Он считает, что западные санкции в отношении нефтяных компаний РФ оказали серьезное давление на Москву.