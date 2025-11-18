Песков: ситуацию на фронте для Киева не изменят никакие самолеты

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика хочет закупить у Франции 100 истребителей Rafale для ВСУ. Тогда же французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что надеется на завершение кризиса на Украине до 2027 г. Он считает, что западные санкции в отношении нефтяных компаний РФ оказали серьезное давление на Москву.