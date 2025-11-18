Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: ситуацию на фронте для Киева не изменят никакие самолеты

Возможная поставка Францией истребителей Rafale не способствует урегулированию
Ведомости

Возможная поставка французских истребителей Rafale не окажет влияния на оперативную обстановку в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Франция продолжает вооружать Киев. Он выразил сожаление, что Париж «никоим образом не способствует делу мира» и пока «занимается разжиганием военных, провоенных настроений».

«Какие бы самолеты не выделялись киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», – сказал Песков.

По его словам, данную оценку разделяют мировые военные эксперты.

Сможет ли Франция поставить Украине 100 истребителей Rafale

Политика / Международные новости

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика хочет закупить у Франции 100 истребителей Rafale для ВСУ. Тогда же французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что надеется на завершение кризиса на Украине до 2027 г. Он считает, что западные санкции в отношении нефтяных компаний РФ оказали серьезное давление на Москву.

18 ноября Military Watch Magazine писала, что даже если Франция отправит на Украину истребители Rafale, страна все равно не изменит ситуацию в зоне спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её