Песков: ситуацию на фронте для Киева не изменят никакие самолетыВозможная поставка Францией истребителей Rafale не способствует урегулированию
Возможная поставка французских истребителей Rafale не окажет влияния на оперативную обстановку в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Франция продолжает вооружать Киев. Он выразил сожаление, что Париж «никоим образом не способствует делу мира» и пока «занимается разжиганием военных, провоенных настроений».
«Какие бы самолеты не выделялись киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», – сказал Песков.
По его словам, данную оценку разделяют мировые военные эксперты.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика хочет закупить у Франции 100 истребителей Rafale для ВСУ. Тогда же французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что надеется на завершение кризиса на Украине до 2027 г. Он считает, что западные санкции в отношении нефтяных компаний РФ оказали серьезное давление на Москву.
18 ноября Military Watch Magazine писала, что даже если Франция отправит на Украину истребители Rafale, страна все равно не изменит ситуацию в зоне спецоперации.