MWM: поставка истребителей Rafale Киеву не поменяет ситуацию на фронте

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорил «Ведомостям», что ни Украина, ни Франция не располагает суммой порядка 30 млрд евро, которые, по консервативной оценке и с учетом отсутствия инфраструктуры, необходимы для покупки 100 истребителей Rafale и восьми батарей SAMP/T. Он подчеркнул, что даже при конфискации 140 млрд евро из замороженных активов РФ эти деньги не пойдут на оплату указанного контракта. По мнению эксперта, на так называемый «репарационный кредит» есть более сильные претенденты.