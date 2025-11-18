MWM: поставка истребителей Rafale Киеву не поменяет ситуацию на фронте
Даже в случае если Франция отправит на Украину истребители Rafale, страна все равно не изменит ситуацию в зоне спецоперации, пишет издание Military Watch Magazine.
«Ожидается, что способность истребителей существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной», – отметили авторы материала.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна хочет закупить у Франции 100 истребителей Rafale для ВСУ. В тот же день, после встречи с украинским коллегой, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что надеется на завершение кризиса на Украине до 2027 г. По его мнению, западные рестрикции в отношении нефтяных компаний РФ оказали серьезное давление на Москву.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорил «Ведомостям», что ни Украина, ни Франция не располагает суммой порядка 30 млрд евро, которые, по консервативной оценке и с учетом отсутствия инфраструктуры, необходимы для покупки 100 истребителей Rafale и восьми батарей SAMP/T. Он подчеркнул, что даже при конфискации 140 млрд евро из замороженных активов РФ эти деньги не пойдут на оплату указанного контракта. По мнению эксперта, на так называемый «репарационный кредит» есть более сильные претенденты.