Евросоюз ввел санкции в отношении сотрудников ФСИН и судебных органов РФ
Евросоюз ввел санкции против 10 сотрудников российских силовых структур и судебных органов, которых блок считает якобы ответственными за «нарушения прав человека и подавление гражданского общества и демократической оппозиции». Соответствующие правовые документы опубликованы в официальном журнале ЕС.
Под ограничения попали высокопоставленные сотрудники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Ростовской области и представители российской судебной системы.
Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокирование активов в европейских банках, если таковые будут обнаружены.
19 ноября Великобритания ввела санкции против трех российских компаний и четырех граждан РФ. Шесть из этих позиций попали в список ограничительных мер из-за действий в киберсфере, а одна позиция включена в общий санкционный список антироссийских ограничений.
В тот же день Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью.