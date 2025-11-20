Зеленский получил проект мирного плана от США
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана по урегулированию конфликта, сообщается в Telegram-канале офиса украинского лидера.
В ближайшие дни Зеленский рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом дипломатические возможности и основные пункты документа.
В офисе Зеленского обозначили, что Украина готова конструктивно работать с американской стороной и европейскими партнерами, чтобы скорее завершить конфликт с Россией.
20 ноября Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Зеленский получил сигналы со стороны США, что Вашингтон рассчитывает на его согласие с предложенным мирным планом, подготовленным при участии Москвы.
The Wall Street Journal 20 ноября писала, что предложения Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам президента РФ Владимира Путина, сделанным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске.