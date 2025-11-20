Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом: новый план по Украине должен быть приемлем для обеих сторон

Ведомости

Новый план по урегулированию конфликта на Украине должен быть приемлем для обеих сторон, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, он не включает в себя односторонние территориальные уступки.

Работа над планом все еще ведется, и администрация активно работает, чтобы достичь результата. Президент США Дональд Трамп поддерживает его, подчеркнула Левитт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда будет совместно с американской стороной работать над пунктами плана. Он выразил признательность усилиям администрации Трампа и подтвердил готовность Киева к конструктивной работе по достижению мира.

19 ноября Axios сообщало, что план США предусматривает передачу России части территорий, находящихся под контролем Киева, в обмен на американские гарантии безопасности. Согласно документу, территории Донбасса, которые должна покинуть Украина, получат статус демилитаризованной зоны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте