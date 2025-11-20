Белый дом: новый план по Украине должен быть приемлем для обеих сторон
Новый план по урегулированию конфликта на Украине должен быть приемлем для обеих сторон, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, он не включает в себя односторонние территориальные уступки.
Работа над планом все еще ведется, и администрация активно работает, чтобы достичь результата. Президент США Дональд Трамп поддерживает его, подчеркнула Левитт.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда будет совместно с американской стороной работать над пунктами плана. Он выразил признательность усилиям администрации Трампа и подтвердил готовность Киева к конструктивной работе по достижению мира.
19 ноября Axios сообщало, что план США предусматривает передачу России части территорий, находящихся под контролем Киева, в обмен на американские гарантии безопасности. Согласно документу, территории Донбасса, которые должна покинуть Украина, получат статус демилитаризованной зоны.