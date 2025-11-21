В США увидели «переломный момент» в сторону мира в отношениях России и Украины
В отношениях России и Украины настал «переломный момент» в сторону мира, заявила временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис. Ее слова приводит посольство США в Киеве в соцсети Х.
Так Дэвис выразилась по итогам встречи 20 ноября президента украины Владимира Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.
По словам временного поверенного, американская делегация провела «исключительно конструктивные переговоры» с руководством Украины. Обе стороны разделяют видение президента США Дональда Трампа на мирное соглашение.
После встречи Зеленский сообщил в вечернем обращении в своем Telegram-канале, что в ходе переговоров стороны обсудили варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога. Он выразил признательность усилиям администрации Трампа по восстановлению безопасности в Европе и подтвердил готовность Украины к конструктивной работе по достижению мира.
Financial Times писала, что украинская сторона не принимает предложенный американский план и требует его существенной переработки. Украинские источники указывают, что документ отражает «максималистские требования» Москвы и не может быть основой для диалога без серьезных корректировок.