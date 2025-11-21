Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США увидели «переломный момент» в сторону мира в отношениях России и Украины

Ведомости

В отношениях России и Украины настал «переломный момент» в сторону мира, заявила временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис. Ее слова приводит посольство США в Киеве в соцсети Х.

Так Дэвис выразилась по итогам встречи 20 ноября президента украины Владимира Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

По словам временного поверенного, американская делегация провела «исключительно конструктивные переговоры» с руководством Украины. Обе стороны разделяют видение президента США Дональда Трампа на мирное соглашение.

После встречи Зеленский сообщил в вечернем обращении в своем Telegram-канале, что в ходе переговоров стороны обсудили варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога. Он выразил признательность усилиям администрации Трампа по восстановлению безопасности в Европе и подтвердил готовность Украины к конструктивной работе по достижению мира.

Financial Times писала, что украинская сторона не принимает предложенный американский план и требует его существенной переработки. Украинские источники указывают, что документ отражает «максималистские требования» Москвы и не может быть основой для диалога без серьезных корректировок.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь