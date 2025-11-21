Газета
Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» могут выдать Германии 27 ноября

Подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» украинца Сергея Кузнецова могут экстрадировать из Италии в Германию 27 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Подозреваемого доставят в Гамбург. Уже на следующий день пройдет суд, в ходе которого Кузнецову назначат меру пресечения.

27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Его адвокат Никола Канестрини говорил, что сторона защиты обжалует это решение в Верховном кассационном суде. По его словам, в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.

4 ноября Канестрини сообщил, что его подопечный объявил голодовку. Кузнецов требует, чтобы в тюрьме соблюдались его «основные права», в том числе право на достаточное питание, здоровую окружающую среду и другие. 

