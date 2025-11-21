Politico: окружение Зеленского посоветовало ему не баллотироваться второй раз
Окружение президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в стране считает, что ему не стоит баллотироваться на этот пост во второй раз, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
«Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что <...> люди, тесно сотрудничавшие с президентом <...>, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование», – говорится в публикации.
По данным издания, такая ситуация не только сократила для Зеленского возможности по переизбранию, но и увеличила шансы его потенциальных соперников на выборах.
21 ноября газета The Wall Street Journal писала, что план США по урегулированию конфликта на Украине подразумевал проведение аудита по всему объему международной помощи, которую Киев получил с 2022 г. При этом украинская сторона исключила этот пункт, хотя, по мнению, издания, он был «очевидным шагом по разоблачению предполагаемой коррупции».
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.