Politico: окружение Зеленского посоветовало ему не баллотироваться второй раз

21 ноября газета The Wall Street Journal писала, что план США по урегулированию конфликта на Украине подразумевал проведение аудита по всему объему международной помощи, которую Киев получил с 2022 г. При этом украинская сторона исключила этот пункт, хотя, по мнению, издания, он был «очевидным шагом по разоблачению предполагаемой коррупции».