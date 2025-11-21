Умеров: Украина пока не согласна с мирным планом Трампа
Киев пока не давал согласия ни на один из пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
По словам Умерова, его недавняя поездка в США носила исключительно технический характер и была направлена на организацию встреч и подготовку диалога. «Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре», – сообщил он.
Он отметил, что переговоры продолжаются. Накануне состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с делегацией, уполномоченной президентом США Дональдом Трампом, а сегодня обсуждение предложений продолжается на техническом уровне в Киеве.
Умеров также опроверг сообщения СМИ о том, что Украина якобы настояла на исключении из плана пункта о проверке международной помощи. «Публикации о "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью», – подчеркнул он.
По его словам, Киев анализирует предложения партнеров, но делает это в рамках неизменных принципов Украины: сохранение суверенитета, безопасность граждан и достижение справедливого мира.
21 ноября The Wall Street Journal писал, что Украина убрала из плана Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией пункт, который мог бы разоблачить коррупцию при использовании средств, которые Киев получил за время кризиса. После правок в опубликованном варианте плана отмечается, что страны – участницы конфликта получат «полную амнистию за свои действия» в этот период.
В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Документ также предполагает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.