Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан: реакция на план США по Украине покажет сроки для саммита в Будапеште

Ведомости

Вопрос о том, приближается ли саммит РФ – США в Будапеште, может быть решен в течение двух – трех недель, так как будут понятны реакции на план США по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«На мой взгляд, сейчас решающий момент, следующие две – три недели имеют решающее значение, потому что прозвучат первые официальные реакции на это предложение из 28 пунктов и что-то начнет разворачиваться, приблизится Будапештский мирный саммит», – сказал он.

По словам Орбана, план США станет следующим, «чрезвычайным шагом» к саммиту в Будапеште.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей.

21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров позднее заявил, что Киев пока не дал согласия ни на один из пунктов документа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте