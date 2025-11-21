Орбан: реакция на план США по Украине покажет сроки для саммита в Будапеште
Вопрос о том, приближается ли саммит РФ – США в Будапеште, может быть решен в течение двух – трех недель, так как будут понятны реакции на план США по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«На мой взгляд, сейчас решающий момент, следующие две – три недели имеют решающее значение, потому что прозвучат первые официальные реакции на это предложение из 28 пунктов и что-то начнет разворачиваться, приблизится Будапештский мирный саммит», – сказал он.
По словам Орбана, план США станет следующим, «чрезвычайным шагом» к саммиту в Будапеште.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей.
21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров позднее заявил, что Киев пока не дал согласия ни на один из пунктов документа.