Орбан: реакция на план США по Украине покажет сроки для саммита в Будапеште

Вопрос о том, приближается ли саммит РФ – США в Будапеште, может быть решен в течение двух – трех недель, так как будут понятны реакции на план США по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.