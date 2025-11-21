Токаев поддержал план США по урегулированию на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал план президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинского конфликта. Заявление Токаева опубликовало его представительство.
«Я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план», – сказал он.
Токаев выступил с таким заявлением после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в Астане с официальным визитом. Токаев также приветствовал «общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира».
21 ноября Axios опубликовал проект плана США по завершению конфликта РФ и Украины. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с Москвы.
Киев подтвердил получение документа. Президент Украины Владимир Зеленский также косвенно подтвердил, что США дали Киеву неделю на согласование мирного плана, пишет «Суспільний».