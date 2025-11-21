В Литве потребовали пояснений Минска по ситуации с фурами
Литва должна услышать пояснения от Белоруссии по вопросу литовских фур, которые застряли на границе двух стран, заявил президент республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.
«Прежде всего нам необходимо получить разъяснения от самой Белоруссии. Возможно, мы имеем дело не с каким-то сознательным намерением задержать машины, а с демонстрацией переговорной позиции», – отметил он.
По словам литовского лидера, намерения Минска должны быть известны в ближайшее время, так как уже сформированы контакты, «люди работают».
12 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что Белоруссия не согласилась открыть обратный путь для фур литовских компаний, которые остались на иностранной территории после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией. Решение было принято 29 октября, его объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров, которые якобы летели со стороны Минска.