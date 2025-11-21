В Литве потребовали пояснений Минска по ситуации с фурами

12 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что Белоруссия не согласилась открыть обратный путь для фур литовских компаний, которые остались на иностранной территории после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией. Решение было принято 29 октября, его объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров, которые якобы летели со стороны Минска.