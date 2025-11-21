Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Литве потребовали пояснений Минска по ситуации с фурами

Ведомости

Литва должна услышать пояснения от Белоруссии по вопросу литовских фур, которые застряли на границе двух стран, заявил президент республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Прежде всего нам необходимо получить разъяснения от самой Белоруссии. Возможно, мы имеем дело не с каким-то сознательным намерением задержать машины, а с демонстрацией переговорной позиции», – отметил он.

По словам литовского лидера, намерения Минска должны быть известны в ближайшее время, так как уже сформированы контакты, «люди работают».

12 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что Белоруссия не согласилась открыть обратный путь для фур литовских компаний, которые остались на иностранной территории после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией. Решение было принято 29 октября, его объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров, которые якобы летели со стороны Минска.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь