В Кремле официально не получали план США по украинскому урегулированию
Россия придерживается договоренностей, достигнутых на саммите РФ – США в Анкоридже на Аляске и не получала официально нового плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы ничего не получали», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что какие-то сведения Москва узнает из СМИ, несмотря на то что контакты России и США не прекращаются. При этом Кремль, по его словам, открыт к мирным переговорам.
21 ноября Киев подтвердил официальное получение плана США, который состоит из 28 пунктов. Его полный текст уже опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, позже его положения появились на портале Axios. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда изучает пункты договора.
Телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский обсудят план урегулирования конфликта в ходе телефонного разговора на следующей неделе. В публикации отмечалось, что звонок был намечен после того, как Зеленский заявил о таком желании. Перед этим украинский лидер проведет консультации с лидерами стран ЕС.