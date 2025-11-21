В Кремле официально не получали план США по украинскому урегулированию

Телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский обсудят план урегулирования конфликта в ходе телефонного разговора на следующей неделе. В публикации отмечалось, что звонок был намечен после того, как Зеленский заявил о таком желании. Перед этим украинский лидер проведет консультации с лидерами стран ЕС.