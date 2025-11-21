Песков: РФ не готова обсуждать мирный план в мегафонном режиме
Россия не готова обсуждать мирный план по Украине в мегафонном режиме, так как действительного хочет, чтобы переговоры увенчались успехом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы открыты мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия не получала официально новый план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Москва придерживается договоренностей, достигнутых на саммите РФ – США в Анкоридже на Аляске.
21 ноября Axios опубликовало американский план по урегулированию украинского кризиса. Документ включает 28 пунктов и содержит предложения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.
Sky News со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет, что Трамп намерен на следующей неделе провести телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить представленный Вашингтоном план урегулирования конфликта.