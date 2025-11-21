Сийярто посчитал отмену санкций против РФ важным для всех условием плана США

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва официально не получала нового мирного плана по Украине и не обсуждала его нововведения. Он рассказал, что какие-то сведения Москва узнает из СМИ, несмотря на то что контакты России и США не прекращаются. По его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.