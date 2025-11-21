Сийярто посчитал отмену санкций против РФ важным для всех условием плана США
Венгрия считает важным, что разработанный США план по урегулированию украинского кризиса означает отмену антироссийских санкций Запада, заявил глава МИД республики Петер Сийярто после серии двусторонних встреч в Брюсселе. Пресс-конференцию транслировал телеканал M1.
По его мнению, план Вашингтона «ведет не к разделению мира на блоки, что было бы плохой новостью для нас, венгров, а к восстановлению отношений, поскольку речь идет об отмене санкций и реинтеграции России в мировую экономику».
Сийярто подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине направлено в том числе на обеспечение интересов безопасности и экономики Венгрии. Он напомнил, что его страна потеряла многое с 2022 г., хотят «не имеет никакого отношения» к этому процессу.
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва официально не получала нового мирного плана по Украине и не обсуждала его нововведения. Он рассказал, что какие-то сведения Москва узнает из СМИ, несмотря на то что контакты России и США не прекращаются. По его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.
Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Документ подразумевает в том числе признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.