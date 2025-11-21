Еврокомиссия продолжит работу по экспроприации российских активов
Европейская комиссия не собирается сворачивать усилия по экспроприации замороженных российских суверенных активов, даже если США продвинут свой план урегулирования по Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.
«Да, я могу подтвердить, что наша интенсивная работа по замороженным активам России будет продолжаться», – сказала она (цитата по ТАСС). Так она ответила на вопрос, повлияют ли американские предложения на позицию Брюсселя.
19 ноября Reuters сообщило, что на фоне нехватки средств бюджета и раскрытия коррупционных схем на Украине Киев подталкивает ЕС решить вопрос о предоставлении так называемого «репарационного кредита» в размере $163 млрд в декабре. Их планируют изъять из замороженных активов РФ.
Издание отмечает, что лидеры стран объединения хотят обсудить эту ситуацию на саммите 18 декабря. Собеседник Reuters отметил, что это событие, «по всей видимости, является последним шансом для Европы в 2025 г. договориться о предоставлении кредита Украине».
20 ноября депутаты Госдумы единогласно проголосовали за обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой подготовить комплекс мер на случай хищения российских активов за рубежом. Решение поддержали 404 парламентария.