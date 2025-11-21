Axios опубликовал гарантии безопасности США Украине

В проекте говорится, что любое «значительное, преднамеренное и продолжительное» наступление России через линию прекращения огня будет рассматриваться как угроза миру и безопасности всего трансатлантического сообщества. В таком случае президент США, после консультаций с Киевом, НАТО и европейскими партнерами, сможет принять решение о необходимых мерах: от применения вооруженных сил и логистической поддержки до экономических и дипломатических шагов. Документ предусматривает создание совместного механизма оценки возможных нарушений и фиксирует участие стран НАТО, включая Францию, Германию, Великобританию, Польшу и Финляндию, которые подтверждают, что безопасность Украины является частью европейской стабильности.