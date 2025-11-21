Axios опубликовал гарантии безопасности США Украине

Axios опубликовал гарантии безопасности США УкраинеВ случае возобновления конфликта США обязуются начать консультации
Проект гарантий безопасности для Украины, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа и представленный Киеву параллельно с 28-пунктным мирным планом, оказался в распоряжении Axios и подтвержден источниками в Белом доме. Документ предлагает Украине беспрецедентные обязательства со стороны США и европейских союзников, по сути, аналоги статьи 5 НАТО, в обмен на серьезные уступки Москве.
В проекте говорится, что любое «значительное, преднамеренное и продолжительное» наступление России через линию прекращения огня будет рассматриваться как угроза миру и безопасности всего трансатлантического сообщества. В таком случае президент США, после консультаций с Киевом, НАТО и европейскими партнерами, сможет принять решение о необходимых мерах: от применения вооруженных сил и логистической поддержки до экономических и дипломатических шагов. Документ предусматривает создание совместного механизма оценки возможных нарушений и фиксирует участие стран НАТО, включая Францию, Германию, Великобританию, Польшу и Финляндию, которые подтверждают, что безопасность Украины является частью европейской стабильности.
Гарантии рассчитаны на десять лет с возможностью продления и требуют подписей представителей Украины, США, ЕС, НАТО и России. Белый дом рассматривает их как крупное достижение для Киева, обеспечивающее долгосрочную защиту.
При этом проект соседствует с предложениями, которые требуют от Украины серьезных уступок Москве – включая передачу территорий и отказ от вступления в НАТО.
Москва, со своей стороны, официально этого плана не получала. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
The Washington Post писал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут занять год. План США является началом мирного процесса, а не его завершением, считают европейские чиновники.