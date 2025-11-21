Глава генштаба ВСУ Гнатов признал изнеможение украинской армии
2025 г. привел украинскую армию к изнеможению. Об этом в интервью Zeit сообщил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, отвечая на вопрос о нехватке личного состава.
«Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения», – сказал Гнатов.
По его словам, любой командир всегда будет говорить, что нуждается в большем числе военнослужащих, вооружения, техники, боеприпасов и других ресурсов. Он добавил, что командование принимает меры для пополнения подразделений и обучения людей.
20 ноября президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад». Ему доложили об обстановке в районе Константиновки на краматорском направлении и вокруг Купянска.
В ходе совещания с военным командованием Путин дал оценку политическому руководству Украины, назвав его «преступной группировкой», узурпировавшей власть с целью личного обогащения. Он заявил, что с марта 2024 г. «группа лиц» незаконно удерживает власть под предлогом продолжения конфликта, ссылаясь на данные антикоррупционного расследования на Украине.
Глава государства также отметил, что украинские власти не отдают распоряжений о возможности сдачи в плен военнослужащих ВСУ. По его словам, многие из них готовы сложить оружие, однако не могут сделать это из-за угроз расстрела со стороны своих подразделений.