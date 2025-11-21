Газета
Главная / Политика /

Премьер Нидерландов обсудит с Зеленским план США по Украине

Ведомости

Премьер-министр Нидерландов Дик Схов сообщил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону новый план США по урегулированию конфликта с Россией. Об это он заявил в эфире RTL Nieuws.

«Я считаю, что каждая попытка принести мир на Украину должна оцениваться по достоинству», – заявил Схов.

По его словам, в проекте очень много неясностей, поэтому сам план он комментировать не будет. Он хочет услышать мнение самого Зеленского по поводу этого.

21 ноября с Зеленским провели телефонный разговор канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лидеры приветствовали старания США по перемирию. Они также договорились по-прежнему защищать европейские и украинские интересы.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что 21 ноября Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они обсудят план мирного соглашения. Подробности будущей беседы и время встречи не приводятся.

