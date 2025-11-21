Зеленский встретится с Вэнсом 21 ноября для обсуждения мирного плана Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 21 ноября, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на два источника, осведомленных о ситуации.
Они обсудят план мирного соглашения. Подробности будущей беседы и время встречи не приводится.
20 ноября в Telegram-канале офиса украинского лидера сообщили, что Зеленский получил от США проект плана по урегулированию конфликта.
The Wall Street Journal писала, что предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам президента Владимира Путина, озвученным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.