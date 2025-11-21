Газета
Главная / Политика /

Медведев ответил на заявление Зеленского про мирный план Трампа

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Мах иронично прокомментировал обращение к нации президента Украины Владимира Зеленского.

«Прекратите срач, шановні друзі! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз», – написал он.

Медведев заметил, что такой унитаз есть у бизнесмена Тимура Миндича.

Трамп назвал 27 ноября дедлайном для рассмотрения Украиной его плана

Политика / Международные отношения

Ранее Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта мирного соглашения. В нем украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор. Страна может потерять достоинство, приняв мирный план президента США Дональда Трампа, или отказаться и потерять ключевого партнера Украины.

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Миндич, давний соратник Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

