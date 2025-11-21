Зеленский подтвердил существование «сложных» 28 пунктов мира от США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва еще официально не получала нового мирного плана по Украине. Он также подчеркнул, что какие-то сведения Кремль узнает из СМИ, несмотря на то что контакты России и США не прекращаются. По его словам, в Москве осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.