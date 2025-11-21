Зеленский подтвердил существование «сложных» 28 пунктов мира от США

Зеленский подтвердил существование «сложных» 28 пунктов мира от СШАЕсли Украина на них не пойдет, она потеряет ключевого партнера
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта мирного соглашения. Он опубликовал его в своем Telegram-канале.
Украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор. Страна может потерять достоинство, приняв план, или отказаться и потерять ключевого партнера Украины.
«Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима», – сказал Зеленский.
Он заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением. При этом президент отметил, что будет предлагать альтернативы американскому плану. По словам Зеленского, он будет бороться за каждый пункт, чтобы завершился конфликт, а не вся Украина.
«Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – сказал он.
21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В плане прописано, что НАТО не будет расширяться на восток и размещать войска на Украине. Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва еще официально не получала нового мирного плана по Украине. Он также подчеркнул, что какие-то сведения Кремль узнает из СМИ, несмотря на то что контакты России и США не прекращаются. По его словам, в Москве осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.
По данным газеты Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.