Politico: в ЕС посоветовали Уиткоффу обратиться к психиатру

По словам источников FT, вопрос о замороженных активах РФ вызывает «серьезную обеспокоенность» у европейских стран, где хранится значительная часть этих средств. Один из них назвал американское предложение «преднамеренной провокацией». Источники газеты отмечают, что для европейских стран отказ от «российских денег в их юрисдикции в пользу США и России» является неприемлемым. Вместе с тем они могут изменить свою позицию под давлением американской стороны, отмечает FT.