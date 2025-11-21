Politico: в ЕС посоветовали Уиткоффу обратиться к психиатру
Говоря о мирном плане США по украинскому урегулированию, который, по данным СМИ, разработали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, один из высокопоставленных чиновников Евросоюза посоветовал последнему обратиться к психиатру. Об этом пишет Politico.
В частности, так собеседник издания отреагировал на пункт соглашения, согласно которому $100 млрд замороженных активов России будут использованы для восстановления Украины и инвестиций в страну, остальные средства будут разморожены. При этом США получат 50% прибыли от инвестиций этого проекта.
The Financial Times (FT) со ссылкой на источники 21 ноября писала, что европейские страны усомнились в целесообразности выделения Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов после того, как Вашингтон предложил план по урегулированию конфликта. Как пишет газета, согласно плану США, Вашингтон сможет «обогатиться за счет Европы и Украины».
По словам источников FT, вопрос о замороженных активах РФ вызывает «серьезную обеспокоенность» у европейских стран, где хранится значительная часть этих средств. Один из них назвал американское предложение «преднамеренной провокацией». Источники газеты отмечают, что для европейских стран отказ от «российских денег в их юрисдикции в пользу США и России» является неприемлемым. Вместе с тем они могут изменить свою позицию под давлением американской стороны, отмечает FT.