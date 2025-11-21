FT: репарационный кредит ЕС для Украины оказался под угрозой срыва из-за Трампа
Европейские страны усомнились в целесообразности выделения Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов после того, как Вашингтон предложил план по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что американский план предусматривает, что $100 млрд российских активов будут направлены на восстановление Украины, а США получат половину прибыли от этих проектов. Кроме того, европейские страны выделят Украине еще $100 млрд. Оставшиеся замороженные средства предполагается использовать для совместных американо-российских инициатив.
Как пишет FT, таким образом США смогут «обогатиться за счет Европы и Украины». По словам источников газеты, вопрос о замороженных активах РФ вызывает «серьезную обеспокоенность» у европейских стран, где хранится значительная часть этих средств. Один из них назвал американское предложение «преднамеренной провокацией».
Источники газеты отмечают, что для европейских стран отказ от «российских денег в их юрисдикции в пользу США и России» является неприемлемым. Вместе с тем они могут изменить свою позицию под давлением США, отмечает FT.
Представитель Еврокомиссии Паула Пинью 21 ноября заявила, что ЕК не собирается сворачивать усилия по экспроприации замороженных российских суверенных активов, даже если США продвинут свой план урегулирования по Украине. «Да, я могу подтвердить, что наша интенсивная работа по замороженным активам России будет продолжаться», – сказала она.
План США по разрешению российско-украинского конфликта состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В документе прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут разделены по линии фронта.
Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут Москве. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.