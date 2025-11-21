FT: репарационный кредит ЕС для Украины оказался под угрозой срыва из-за Трампа

План США по разрешению российско-украинского конфликта состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В документе прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут разделены по линии фронта.