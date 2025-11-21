Мерц провел телефонный разговор с Трампом по украинскому урегулированию

В заявлении на сайте правительства Германии говорилось, что участники телефонного разговора пришли к выводу, что нынешняя линия фронта должна стать основой для любого мирного соглашения. Вместе с этим, по мнению европейских лидеров, украинские вооруженные силы должны сохранить способность «эффективно защищать суверенитет страны». В документе отмечается, что главы ЕС договорились продолжать работу над защитой жизненно важных интересов союза и Украины.