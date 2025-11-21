Мерц провел телефонный разговор с Трампом по украинскому урегулированию
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по вопросу украинского урегулирования. Они договорились о дальнейших шагах на уровне советников. Об этом сообщил Мерц в соцсети X.
Немецкий канцлер охарактеризовал разговор с американским лидером как хороший, но конфиденциальный. Далее Мерц проинформирует о содержании диалога европейских партнеров.
21 ноября Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры приветствовали усилия США по урегулированию конфликта, а также договорились по-прежнему защищать европейские и украинские интересы. По их словам, любое соглашение, затрагивающее европейские государства, требует консенсуса среди союзников.
В заявлении на сайте правительства Германии говорилось, что участники телефонного разговора пришли к выводу, что нынешняя линия фронта должна стать основой для любого мирного соглашения. Вместе с этим, по мнению европейских лидеров, украинские вооруженные силы должны сохранить способность «эффективно защищать суверенитет страны». В документе отмечается, что главы ЕС договорились продолжать работу над защитой жизненно важных интересов союза и Украины.