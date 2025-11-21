Газета
Сейм Польши принял резолюции о переносе посольства РФ в Варшаве

Сейм Польши одобрил резолюцию, требующую от правительства переноса российского посольства в Варшаве. «За» проголосовали 439 депутатов, один парламентарий воздержался. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты польского парламента.

Согласно резолюции, сейм призывает правительство республики принять меры по переносу посольства России в Варшаве в целях безопасности, учитывая нормы международного права. Причиной такого решения названа близость здания дипломатической миссии к министерству национальной обороны Польши.

19 ноября Польша объявила о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ в Гданьске. Это произошло после того, как 16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути. Подозреваемыми назвали двух граждан Украины, которые, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, якобы связаны с Россией. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва, в свою очередь, сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране.

