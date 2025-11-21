Сейм Польши принял резолюции о переносе посольства РФ в Варшаве

19 ноября Польша объявила о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ в Гданьске. Это произошло после того, как 16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути. Подозреваемыми назвали двух граждан Украины, которые, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, якобы связаны с Россией.