Главная / Политика /

Песков не исключил поездку Путина в новые регионы

Ведомости

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы до конца года, но в графике российского лидера таких планов пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», – сказал он, отвечая на вопрос «РИА Новости».

В конце мая представитель Кремля говорил, что в планах президента России есть посещение Донецкой и Луганской республик. Он отметил, что Путин активно посещает российские регионы и эти республики «не являются исключениями». В том же месяце глава государства посетил Курскую область.

Впервые после начала боевых действий на Украине Путин посетил Донбасс 20 марта 2023 г., куда он прибыл после рабочей поездки в Крым по случаю девятой годовщины присоединения полуострова к России. Эти поездки Кремль заранее не анонсировал.

