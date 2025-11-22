Газета
Главная / Политика /

Два человека погибли при атаке БПЛА на предприятия Самарской области

Беспилотники атаковали промышленные предприятия в Сызрани Самарской области, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщил в Max губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Целями дронов стали объекты топливно-энергетического комплекса, уточнил Федорищев. По его словам, силы ПВО отразили атаку, но в результате падения БПЛА погибли два человека. Еще двум пострадавшим медики оказывают помощь, добавил губернатор.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 16 дронов были сбиты над Ростовской областью, по 15 – над Самарской и Саратовской областями, 13 – над Крымом. Кроме того, ПВО уничтожили три беспилотника над Волгоградской областью, три – над Курской, два – над Воронежской, а также по одному – над Белгородской и Брянской областями.

20 сентября беспилотники также атаковали объекты ТЭКа Самарской области. Последствия ударов локализовали, на месте происшествия была развернута группа оперштаба, сообщал Федорищев.