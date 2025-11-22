Газета
Главная / Политика /

Трамп похвалил нового мэра Нью-Йорка после взаимных оскорблений

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на встрече в Белом доме обменялись комплиментами и договорились сотрудничать по ряду вопросов. Беседа оказалась «неожиданно дружественной» после нескольких месяцев обмена оскорблениями, пишет Reuters. 

Политические противники не сделали в ходе встречи громких заявлений, но она стала началом «неожиданной, меняющей политический курс профессиональной дружбы», отмечает агентство.

«Что я действительно ценю в президенте, так это то, что на встрече мы сосредоточились не на разногласиях, которых немало, а на общей цели – служении жителям Нью-Йорка», – сказал Мамдани.

В частности, Трамп и Мамдани пообещали сотрудничать в борьбе с преступностью и обеспечении доступности жилья в Нью-Йорке. Американский лидер «воспрял духом», услышав призыв демократа к строительству большего количества жилья в городе, пишет Reuters. Президент США также заявил, что некоторые из идей нового мэра совпадают с его идеями и «чем лучше он справляется, тем счастливее я».

Мусульманин, рэпер и социалист: чем известен новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

Политика / Международные новости

После встречи политики посмеялись над некоторыми из острых оскорблений, которыми они обменивались. Еще за несколько недель до этого, напоминает Reuters, Трамп назвал Мамдани «радикальным левым сумасшедшим», коммунистом и «ненавистником евреев». Журналисты спросили избранного мэра Нью-Йорка, считает ли он по-прежнему Трампа фашистом.

«Все в порядке, можешь просто сказать «да», – вмешался Трамп. При этом политики обменялись улыбками, а президент дважды похлопал Мамдани по руке, обращает внимание агентство.

5 ноября демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%. Трамп выступал против Мамдани и часто критиковал его. Президент связал победу социалиста с потерей части суверенитета США. 

