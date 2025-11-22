Трамп похвалил нового мэра Нью-Йорка после взаимных оскорблений
Президент США Дональд Трамп и избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на встрече в Белом доме обменялись комплиментами и договорились сотрудничать по ряду вопросов. Беседа оказалась «неожиданно дружественной» после нескольких месяцев обмена оскорблениями, пишет Reuters.
Политические противники не сделали в ходе встречи громких заявлений, но она стала началом «неожиданной, меняющей политический курс профессиональной дружбы», отмечает агентство.
«Что я действительно ценю в президенте, так это то, что на встрече мы сосредоточились не на разногласиях, которых немало, а на общей цели – служении жителям Нью-Йорка», – сказал Мамдани.
В частности, Трамп и Мамдани пообещали сотрудничать в борьбе с преступностью и обеспечении доступности жилья в Нью-Йорке. Американский лидер «воспрял духом», услышав призыв демократа к строительству большего количества жилья в городе, пишет Reuters. Президент США также заявил, что некоторые из идей нового мэра совпадают с его идеями и «чем лучше он справляется, тем счастливее я».
После встречи политики посмеялись над некоторыми из острых оскорблений, которыми они обменивались. Еще за несколько недель до этого, напоминает Reuters, Трамп назвал Мамдани «радикальным левым сумасшедшим», коммунистом и «ненавистником евреев». Журналисты спросили избранного мэра Нью-Йорка, считает ли он по-прежнему Трампа фашистом.
«Все в порядке, можешь просто сказать «да», – вмешался Трамп. При этом политики обменялись улыбками, а президент дважды похлопал Мамдани по руке, обращает внимание агентство.
5 ноября демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%. Трамп выступал против Мамдани и часто критиковал его. Президент связал победу социалиста с потерей части суверенитета США.