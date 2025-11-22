Посол Келин: Лондон все еще добивается поражения России

Ранее издание Financial Times писало, что в начале 2025 г. советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт с Москвой. Источники газеты подчеркнули, что телефонный разговор Пауэлла и Ушакова прошел «не очень удачно» и не привел к созданию неофициального канала связи между властями Великобритании и России.