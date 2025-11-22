Газета
Политика

Посол Келин: Лондон все еще добивается поражения России

Ведомости

Установка британских властей на достижение поражения России продолжает действовать, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. 

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе», – сказал он ТАСС. 

По словам дипломата, об этом свидетельствует стремление затянуть украинский конфликт. Британский военно-политический класс «серьезно вложился в поддержку Украины», подчеркнул Келин. Посол пояснил, что речь идет не только о финансовой помощи Киеву, а об «информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях».

«Медиамашина» Лондона, указал он, все еще настроена на очернение Москвы и «формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации».

На этой неделе стало известно, что Великобритания утвердила план по отправке своих военных на территорию Украины в рамках «коалиции желающих» в случае достижения соглашения о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск, писало Bloomberg.

Ранее издание Financial Times писало, что в начале 2025 г. советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт с Москвой. Источники газеты подчеркнули, что телефонный разговор Пауэлла и Ушакова прошел «не очень удачно» и не привел к созданию неофициального канала связи между властями Великобритании и России.

