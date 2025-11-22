Армия России взяла под контроль Новое Запорожье

21 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Купянска и Петропавловки в Харьковской области. Также министр поздравил 169-ю отдельную мотострелковую бригаду со взятием Ямполя в ДНР, 252-й мотострелковый полк – с захватом Новоселовки и 254-й мотострелковый полк имени Александра Матросова – с занятием населенного пункта Ставки.