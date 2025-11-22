Газета
Армия России взяла под контроль Новое Запорожье

Под контроль РФ перешло село Звановка в ДНР
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль донецкое село Звановка и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт в ДНР перешел под контроль РФ в результате работы подразделения «Южной» группировки, в Запорожской области – подразделения группировки «Восток».

21 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Купянска и Петропавловки в Харьковской области. Также министр поздравил 169-ю отдельную мотострелковую бригаду со взятием Ямполя в ДНР, 252-й мотострелковый полк – с захватом Новоселовки и 254-й мотострелковый полк имени Александра Матросова – с занятием населенного пункта Ставки.

За день до этого президент РФ Владимир Путин провел совещание с командованием группировок войск «Запад», «Центр» и «Юг». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. 

