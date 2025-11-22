Газета
Главная / Политика /

Рябков: вопрос о проведении контакта Путина и Трампа стоит на повестке дня

Ведомости

Новые контакты президента РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны, этот вопрос стоит на повестке дня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта. Мы не можем позволить себе отойти от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже», – сказал он.

Рябков уточнил, что Вашингтон «хорошо понимает» такой подход и Москва неоднократно «излагала логику, которая стоит за ним»: «Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются».

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

21 ноября президент РФ подтвердил получение плана Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, российская сторона получила его по имеющимся каналам взаимодействия с администрацией президента США, но предметно с Москвой текст не обсуждается.

В Кремле заявляли, что диалог по разрешению конфликта строится на основе договоренностей, достигнутых на Аляске в середине августа. Тогда состоялась последняя очная встреча Путина и Трампа.

