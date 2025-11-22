На закрытой части саммита лидеров G20 забыли отключить звук
Организаторы саммита лидеров G20 не отключили звук на трансляции закрытой сессии, передает «РИА Новости». По данным источника агентства, транслироваться должна только вступительная речь президента ЮАР Сирила Рамафосы, а остальные выступления и встречи решено сделать закрытыми для СМИ.
Рамафоса после выступления перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками встречи, начав при этом цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка». Затем помощники остановили президента, пишет «РИА Новости».
«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», – сказал Рамафоса.
Саммит «большой двадцатки» проходит в Йоханнесбурге. Ранее президент США Дональд Трамп отменил участие делегации страны в мероприятии, так как в Южной Африке, по его словам, «убивают африканеров». Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата. На саммит также не приехали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
FT писала, что европейские лидеры планируют 22 ноября провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по Украине. По информации газеты, план, подготовленный помощниками президентов США и РФ, застал ЕС врасплох – европейские правительства не были проинформированы о деталях и теперь срочно пытаются согласовать общую позицию.