Bild: только 25% граждан Германии довольны работой Мерца
Работой правительства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем довольны только 22% немцев, такой результат стал самым низким для нынешнего кабмина, передает Bild со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA.
Работа самого Мерца также оценивается в целом негативно – ее одобряют только 25% опрошенных граждан. При этом две недели назад довольных деятельностью канцлера было 27%. Еще 67% респондентов заявили, что недовольны работой правительства ФРГ, а 11% не определились с ответом.
В сентябре более половины опрошенных граждан Германии негативно оценивали работу канцлера. Еще 26% респондентов заявили, что довольны действиями главы правительства. Немецкие СМИ в августе писали, что причина недовольства Мерцем кроется в расхождении его политики с предвыборной программой. Сообщалось, что власти обещали решить миграционный вопрос, но пока ограничились ужесточением контроля на границе.
В конце октября после высказываний канцлера о миграции, вызвавших волну критики, около 4000 человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).