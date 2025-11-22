Орбан призвал безоговорочно поддержать мирный план США

В ответ на письмо неназванный представитель ЕС заявил, что кроме Венгрии лидеры 26 других стран ЕС «неоднократно заявляли о своей однозначной поддержке Украины» и намерены продолжить эту поддержку. Венгрия, как указал Орбан, не поддерживает предоставление ЕС какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине «в какой бы то ни было форме» и «не соглашается на принятие такого решения от имени ЕС».