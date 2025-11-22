Орбан призвал безоговорочно поддержать мирный план США
Европейские лидеры должны «немедленно и безоговорочно» поддержать план США и начать прямые переговоры с Москвой. С такой позицией выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, пишет Politico.
«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу США. Помимо поддержки президента США мы должны безотлагательно начать самостоятельные и прямые переговоры с Россией», – написал он.
В ответ на письмо неназванный представитель ЕС заявил, что кроме Венгрии лидеры 26 других стран ЕС «неоднократно заявляли о своей однозначной поддержке Украины» и намерены продолжить эту поддержку. Венгрия, как указал Орбан, не поддерживает предоставление ЕС какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине «в какой бы то ни было форме» и «не соглашается на принятие такого решения от имени ЕС».
21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. Согласно документу, Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.
Тремя главными критериям мирного плана, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, являются: прекращение боев при сохранении суверенитета Украины, приемлемость плана как для России, так и для Украины, максимальное увеличение шансов того, что боевые действия не возобновятся.