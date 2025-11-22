Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан призвал безоговорочно поддержать мирный план США

Ведомости

Европейские лидеры должны «немедленно и безоговорочно» поддержать план США и начать прямые переговоры с Москвой. С такой позицией выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, пишет Politico.

«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу США. Помимо поддержки президента США мы должны безотлагательно начать самостоятельные и прямые переговоры с Россией», – написал он.

В ответ на письмо неназванный представитель ЕС заявил, что кроме Венгрии лидеры 26 других стран ЕС «неоднократно заявляли о своей однозначной поддержке Украины» и намерены продолжить эту поддержку. Венгрия, как указал Орбан, не поддерживает предоставление ЕС какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине «в какой бы то ни было форме» и «не соглашается на принятие такого решения от имени ЕС».

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. Согласно документу, Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.

Тремя главными критериям мирного плана, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, являются: прекращение боев при сохранении суверенитета Украины, приемлемость плана как для России, так и для Украины, максимальное увеличение шансов того, что боевые действия не возобновятся.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте