Каллас: у России нет права требовать уступок от Киева

21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации и подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор.