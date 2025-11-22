Каллас: у России нет права требовать уступок от Киева
Все хотят окончания российско-украинского конфликта, но важно то, как это произойдет, поэтому Россия не может требовать от Киева уступок, заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас. Ее слова приводит Sky News.
«Это очень опасный момент для всех нас», – сказала она.
21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации и подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор.
Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США может лечь в основу урегулирования российско-украинского конфликта. При этом он заявил, что Москва и Вашингтон предметно не обсуждали детали соглашения, так как американская администрация еще не заручилась поддержкой Киева.
Лидеры западных стран на саммите G20 в ЮАР заявили о необходимости доработать план США. Bloomberg также писал, что европейские лидеры пересматривают документ и пытаются «выиграть больше времени» для Киева. Администрация США установила крайний срок для принятия этого плана – День благодарения.