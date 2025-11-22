Путин поздравил лидера Венесуэлы Мадуро с 63-летием
Президент РФ Владимир Путин заранее поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с днем рождения, сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль. Мадуро 23 ноября исполнится 63 года.
«Мадуро получил от Путина трогательное поздравительное письмо с днем рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений между Россией и Венесуэлой», – написал он в Telegram.
Хиль поблагодарил российского главу государства за «акт братства и солидарности».
Венесуэла последние месяцы столкнулась с риском вторжения США. Вашингтон обвиняет правительство Мадуро в связях с наркокартелями, в связи с чем начал операцию под названием Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности южного командования авианосец «Джеральд Форд», а также другие корабли и подразделения сил спецопераций.
На фоне этого Мадуро запросил помощи у союзников, в том числе у России. По данным The Washington Post (WP), лидер Венесуэлы запросил у глав РФ, Китая и Ирана защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец говорил, что для успешной наземной операции по захвату или ликвидации Мадуро американцам нужно точно знать, где находится венесуэльский лидер, а также заручиться поддержкой внутри венесуэльской армии, чтобы потом уйти с территории латиноамериканской республики. По его оценкам, посылать в Венесуэлу «отряд самоубийц» никто не собирается.