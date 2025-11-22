Путин поздравил лидера Венесуэлы Мадуро с 63-летием

Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец говорил, что для успешной наземной операции по захвату или ликвидации Мадуро американцам нужно точно знать, где находится венесуэльский лидер, а также заручиться поддержкой внутри венесуэльской армии, чтобы потом уйти с территории латиноамериканской республики. По его оценкам, посылать в Венесуэлу «отряд самоубийц» никто не собирается.