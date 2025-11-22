Газета
Главная / Политика /

Нидерландские силы атаковали беспилотники над авиабазой Фолкел

Ведомости

Вооруженные силы Нидерландов открыли огонь по беспилотникам над авиабазой Фолкел вечером 21 ноября. Это следует из информации на сайте минобороны Нидерландов.

Инцидент произошел с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 21:00 до 23:00 мск). Для нейтрализации беспилотников было задействовано наземное вооружение. После применения оружия дроны покинули район, их дальнейшие перемещения не были отслежены.

Сейчас расследованием произошедшего занимаются королевская жандармерия и полиция, говорится в сообщении.

Последние месяцы европейские страны сообщают об обнаружении неизвестных дронов. Беспилотники нарушают работу аэропортов Бельгии, Дании, Норвегии и др. В ЕС подозревают Россию, российская сторона обвинения отвергает.

3 октября дроны заметили над военной базой в Бельгии. Тогда 15 беспилотников приблизились к базе Эльзенборн на востоке провинции Льеж. 6 ноября посольство РФ в Брюсселе заявило о готовности провести консультации с Бельгией по поводу дронов.

