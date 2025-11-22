Нидерландские силы атаковали беспилотники над авиабазой Фолкел
Вооруженные силы Нидерландов открыли огонь по беспилотникам над авиабазой Фолкел вечером 21 ноября. Это следует из информации на сайте минобороны Нидерландов.
Инцидент произошел с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 21:00 до 23:00 мск). Для нейтрализации беспилотников было задействовано наземное вооружение. После применения оружия дроны покинули район, их дальнейшие перемещения не были отслежены.
Сейчас расследованием произошедшего занимаются королевская жандармерия и полиция, говорится в сообщении.
Последние месяцы европейские страны сообщают об обнаружении неизвестных дронов. Беспилотники нарушают работу аэропортов Бельгии, Дании, Норвегии и др. В ЕС подозревают Россию, российская сторона обвинения отвергает.