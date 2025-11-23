Die Welt: Зеленский может не пережить конфликт с ультранационалистами
Президент Украины Владимир Зеленский рискует не пережить политический конфликт с ультранационалистами, предположил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. По мнению журналиста, недовольство коррупционными скандалами и военными неудачами создало опасный дисбаланс в украинской политике.
Ваннер отметил, что сложившуюся ситуацию невозможно быстро исправить, что может привести к серьезным беспорядкам и столкновениям с радикальными группами. Он подчеркнул, что Зеленскому следует осознать всю тяжесть своего положения.
Корреспондент Die Welt пришел к выводу, что политическое будущее украинского президента находится под серьезной угрозой из-за обострения внутренних противоречий в стране.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана.
21 ноября президент Украины на встрече с фракцией «Слуга народа» заявил, что «не имел представления о происходящем в его окружении» на фоне коррупционного скандала в энергетике. Отвечая на призывы части депутатов отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, Зеленский отметил, что «офис президента – это его кадровый приход». Глава Украины также подчеркнул, что все причастные к коррупции должны понести ответственность.