В Иране заявили об отсутствии нужды в посредниках для переговоров с МАГАТЭ

В октябре глава МИД республики Аббас Аракчи заявил, что отношения страны с МАГАТЭ приостановлены, но не разорваны окончательно. По его словам, действие соглашения, подписанного 9 сентября в Каире, заморожено из-за возвращения по инициативе стран ЕС к санкциям ООН в отношении Ирана (Россия и Китай не признают этот возврат). Документ предусматривал «практические условия осуществления гарантий» по мирной ядерной программе государства и допуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, в том числе пострадавшие в ходе противостояния с Израилем и США в июне 2025 г.