В Иране заявили об отсутствии нужды в посредниках для переговоров с МАГАТЭ
Тегерану не нужен посредник для работы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), настоящая проблема заключается в «давлении США и навязанных формулировках», заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Его слова приводит WANA.
Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, 20 ноября принял резолюцию, в которой потребовал от Ирана «без промедления» предоставить информацию о запасах обогащенного урана и состоянии объектов, пострадавших после авиаударов США и Израиля в июле.
Представитель МИД Ирана резко раскритиковал антииранскую резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ, пишет WANA. Багаи назвал резолюцию «не соответствующей сложившейся практике агентства».
Он подчеркнул, что между Ираном и МАГАТЭ «нет тупика», а Тегеран продолжает сотрудничать в рамках своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В октябре глава МИД республики Аббас Аракчи заявил, что отношения страны с МАГАТЭ приостановлены, но не разорваны окончательно. По его словам, действие соглашения, подписанного 9 сентября в Каире, заморожено из-за возвращения по инициативе стран ЕС к санкциям ООН в отношении Ирана (Россия и Китай не признают этот возврат). Документ предусматривал «практические условия осуществления гарантий» по мирной ядерной программе государства и допуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, в том числе пострадавшие в ходе противостояния с Израилем и США в июне 2025 г.
На этой неделе Иран заявил о прекращении действия соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Каире, после того как Совет управляющих агентства одобрил антииранскую резолюцию. Аракчи отмечал, что шаг США и трех европейских держав (Великобритании, Германии и Франции), поддержавших документ, «подорвал авторитет и независимость агентства» и нанес ущерб сотрудничеству с Тегераном.